«Ак Барс» обыграл минское «Динамо», дважды уступая в счёте

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Счёт в начале второго периода открыл форвард минчан Шейн Принс. Спустя 11 минут «Ак Барс» смог отыграться. Отличился Андрей Педан. Но равенство в счёте продержалось недолго. Сначала Андрей Костицын на 38-й минуте, а затем Александр Павлович на 43-й вывели гостей вперёд. Казанцы не только смогли отыграться благодаря точным броскам Михаила Глухова, Кирилла Петрова и Виктор Тихонова, но и повести в счёте. Однако дубль Принса опять вернул команды в равное положение. Победу же хозяевам за две с половиной минуты до финальной сирены принёс точный бросок Даниса Зарипова – 5:4.
- 23 февраля 2020
-
20:33
-
20:30
-
20:13
-
20:01
-
19:40
-
19:29
-
18:51
-
18:25
-
18:19
-
18:08
-
17:43
-
17:31
-
17:12
-
16:33
-
16:06
-
15:35
-
15:11
-
15:05
-
14:40
-
14:26
-
14:00
-
13:40
-
13:25
-
13:11
-
13:00
-
12:38
-
12:24
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:25