«Ак Барс» обыграл минское «Динамо», дважды уступая в счёте

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



Счёт в начале второго периода открыл форвард минчан Шейн Принс. Спустя 11 минут «Ак Барс» смог отыграться. Отличился Андрей Педан. Но равенство в счёте продержалось недолго. Сначала Андрей Костицын на 38-й минуте, а затем Александр Павлович на 43-й вывели гостей вперёд. Казанцы не только смогли отыграться благодаря точным броскам Михаила Глухова, Кирилла Петрова и Виктор Тихонова, но и повести в счёте. Однако дубль Принса опять вернул команды в равное положение. Победу же хозяевам за две с половиной минуты до финальной сирены принёс точный бросок Даниса Зарипова – 5:4.