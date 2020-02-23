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«Ак Барс» обыграл минское «Динамо», дважды уступая в счёте

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо», дважды уступая в счёте
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Счёт в начале второго периода открыл форвард минчан Шейн Принс. Спустя 11 минут «Ак Барс» смог отыграться. Отличился Андрей Педан. Но равенство в счёте продержалось недолго. Сначала Андрей Костицын на 38-й минуте, а затем Александр Павлович на 43-й вывели гостей вперёд. Казанцы не только смогли отыграться благодаря точным броскам Михаила Глухова, Кирилла Петрова и Виктор Тихонова, но и повести в счёте. Однако дубль Принса опять вернул команды в равное положение. Победу же хозяевам за две с половиной минуты до финальной сирены принёс точный бросок Даниса Зарипова – 5:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Принс – 22:58' (5x5)   1:1 Педан (Викстранд, Азеведу) – 34:14' (5x5)   1:2 Костицын (Стефанович) – 37:20' (5x5)   1:3 Павлович (Костицын, Ковыршин) – 42:27' (5x4)   2:3 Глухов (Лямкин) – 47:07' (5x5)   3:3 Петров (Азеведу) – 51:15' (5x5)   4:3 Тихонов (Галимов) – 53:04' (5x5)   4:4 Принс (Спунер) – 56:53' (4x5)   5:4 Зарипов (Галиев, Яруллин) – 57:28' (5x4)
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