«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив «Локомотиву»

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» дома проиграл «Локомотиву». Встреча прошла на арене «Балашиха» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.



Единственный гол в этой игре на 35-й минуте забил нападающий ярославцев Егор Аверин. Баллы за результативные передачи получили Якуб Накладал и Владимир Ткачёв. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отразил 34 броска по своим воротам.



Для «Авангарда» это поражение стало третьим кряду в Континентальной хоккейной лиге.



«Локомотив» с 70 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», набрав 83 очка, идёт вторым на Востоке.

В следующих матчах ярославцы отправятся в гости в Минск, где сыграют с «Динамо», а «Авангард» дома примет «Автомобилист».