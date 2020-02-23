«Авангард» потерпел третье поражение подряд, уступив «Локомотиву»

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» дома проиграл «Локомотиву». Встреча прошла на арене «Балашиха» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в этой игре на 35-й минуте забил нападающий ярославцев Егор Аверин. Баллы за результативные передачи получили Якуб Накладал и Владимир Ткачёв. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отразил 34 броска по своим воротам.
Для «Авангарда» это поражение стало третьим кряду в Континентальной хоккейной лиге.
«Локомотив» с 70 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», набрав 83 очка, идёт вторым на Востоке.
В следующих матчах ярославцы отправятся в гости в Минск, где сыграют с «Динамо», а «Авангард» дома примет «Автомобилист».
- 23 февраля 2020
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