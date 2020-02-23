Грабовский швырнул бутылку с водой на лёд после гола «Ак Барса»

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский во время матча с «Ак Барсом» (4:5) после пятой шайбы казанцев не смог сдержать эмоции и швырнул бутылку с водой прямо на лёд «Татнефть-Арены», ещё одну он отправил в бортик.



«Динамо» дважды вело в счёте в этом матче, но не смогло заработать даже одного очка. Победу хозяевам за две с половиной минуты до финальной сирены принёс точный бросок Даниса Зарипова.

Грабовский остался недоволен решением судей: во время пятого гола хозяев игрок «Ак Барса» сломал клюшку форварду «Динамо», этот момент остался судьями незамечен.

Видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В составе хозяев также отличились защитник Андрей Педан, нападающие Михаил Глухов, Кирилл Петров и Виктор Тихонов. У «Динамо» дублем отметился форвард Шейн Принс, по голу на счету Андрея Костицына и Александра Павловича.



«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. «Динамо» (37) — 12-е на Западе.