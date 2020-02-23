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Хартли: для «Авангарда» нет разницы, играть в первом раунде с «Салаватом» или «Магниткой»

Хартли: для «Авангарда» нет разницы, играть в первом раунде с «Салаватом» или «Магниткой»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:1).

«Отличная игра, плотная, обе команды боролись. Обе команды не смогли реализовать преимущество «5 на 3». Считаю, игра была похожа на матч уровня плей-офф. Не было свободного льда, вратари совершали шикарные спасения. Третий период провели неплохо, но нужно было забрасывать свои шайбы.

Для «Авангарда» нет никакой разницы, играть в первом раунде с «Салаватом» или «Магниткой». На пути к Кубку Гагарина можно встретить любого соперника. Неважно, вторыми мы закончим или третьими. Главное – вернуться к той игре, которую мы хотим показывать. Я никогда в своей карьере не выбирал соперника», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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