Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимало «Спартак». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Хозяева открыли счёт в первом периоде: на 6-й минуте отличился Вячеслав Кулёмин. Ему ассистировал Иван Муранов. Во второй двадцатиминутке зрители не увидели заброшенных шайб. «Спартак» смог сравнять счёт в третьем периоде. На 45-й минуте после передачи Артёма Фёдорова гол забил Анатолий Никонцев. Встреча перешла в овертайм, где «Спартак» смог забросить, но судьи шайбу не засчитали. В итоге победителя командам пришлось определять в серии послематчевых бросков. В этом компоненте сильнее оказались игроки «Динамо». Победная шайба на счету Владимира Брюквина.
- 23 февраля 2020
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