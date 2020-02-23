Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»

Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимало «Спартак». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Хозяева открыли счёт в первом периоде: на 6-й минуте отличился Вячеслав Кулёмин. Ему ассистировал Иван Муранов. Во второй двадцатиминутке зрители не увидели заброшенных шайб. «Спартак» смог сравнять счёт в третьем периоде. На 45-й минуте после передачи Артёма Фёдорова гол забил Анатолий Никонцев. Встреча перешла в овертайм, где «Спартак» смог забросить, но судьи шайбу не засчитали. В итоге победителя командам пришлось определять в серии послематчевых бросков. В этом компоненте сильнее оказались игроки «Динамо». Победная шайба на счету Владимира Брюквина.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
1:0 Кулёмин (Муранов) – 05:27' (5x5)   1:1 Никонцев (Фёдоров) – 44:56' (5x5)   2:1 Брюквин – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020