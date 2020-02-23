Знарок: «Спартак» готовится к «Динамо» на плей-офф, вариантов подняться выше у них нет

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», в котором его подопечные проиграли в серии буллитов 1:2.



«Хорошая игра, больше, наверное, для зрителей. Были качели: в одну, вторую сторону. Мы готовимся к этой команде на плей-офф. Добавить больше нечего. Они могут подняться выше в таблице? Я думаю, что вариантов нет.

В эпизоде с отменённым голом невнимательность, недисциплинированность. Что тут ещё можно сказать? Один не меняется, а второй уже выходит. Хотя оба игрока не мешали игровому моменту. Я просто удивился, наверное, удалять нас тогда нужно было.

Хомченко хорошо играл и тогда, когда у нас были проблемы с вратарями. И сегодня неплохой матч провёл. Он одарённый мальчик, у которого есть будущее. У нас такая ситуация, что Беспалов только восстанавливается. Хорошо, что есть Хомченко», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.