Крикунов: наконец-то «Динамо» выиграло по буллитам, а то всё проигрывали и проигрывали

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов выразил удовлетворение от того, что его команда наконец-то смогла выиграть матч в серии послематчевых буллитов. В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые взяли верх над «Спартаком» — 2:1 Б.



«У нас сегодня большие праздники – один мужской, второй – день рождения Владимира Васильевича Юрзинова. Ребята старались сыграть хорошо, в принципе игра получилась, обе команды не закрывались.



Первый период побились, потом начали играть. Мало голов, хотя моменты вроде были. Наконец-то выиграли по буллитам, а то всё проигрывали и проигрывали. Но вот появился буллитёр. Повезло где-то.



Уже до этого были проблемы с настроем, последние два матча мы и не играли. Посмотрим, буду ли давать отдых основным игрокам. Будем думать, посмотрим», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.