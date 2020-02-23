В. Кулёмин: судьи уже домой сорвались, если бы «Динамо» не взяло запрос

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б).
«Принципиальный соперник, приятно, что четыре раза обыграли их. Кого-то обыграли четыре раза, а кому-то проиграли все матчи в регулярке. Мы не обращаем на это внимания. Вся борьба впереди. Сегодня просто такой день был, в который «Динамо» не имело права проигрывать. Старались до последнего.
Все понимают, что, скорее всего, со «Спартаком» будем играть в первом раунде. Но никаких разговоров не было, осталось два матча, нужно готовиться к плей-офф, отталкиваясь от своей игры. Даже разговоров в команде нет, кто на кого попадёт. От травм никто не застрахован, это спортивная жизнь. В оставшихся матчах нужно наиграть комбинации, отработать взаимодействие и не потерять игровой ритм.
Когда Хохлачёв забил, кто-то уже поехал, но потом Владимир Анатольевич увидел на видео, что явно четыре игрока у них было. А так, если бы не запросили повтор, там судьи уже домой сорвались, у «Спартака» игроки радовались. Хорошо, что взяли запрос. Повезло, что заметили, но везёт тому, кто везёт.
«Динамо» выиграло все матчи, когда я забивал? Ну, это не главная наша примета, но болельщики просили меня, чтобы я забивал пораньше. В овертайме уже успел расстроиться, а потом смотрю, что отменили их гол. Дай бог, чтобы примета работала», — сказал Кулёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 23 февраля 2020
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