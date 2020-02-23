Зарипов: такие матчи, как с минским «Динамо», даже лучше перед плей-офф

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:4).
«Что тут скажешь? Минск занимает последнее место, где-то у нас каких-то запредельных задач нет. В принципе, это классика жанра – когда играешь против таких команд, где-то есть момент недонастроя, это сказывается. Понятно, что все вышли, «Давай-давай», хотим. Но этого мало, надо ещё мочь. Соответственно, сразу не смогли поразить ворота, сделать какой-то задел, и вот чем всё обернулось. Ещё моя глупая ошибка – чересчур по-хитрому пытался сыграть, это привело к 0:1. Там уже было понятно, что любой их момент может обернуться завершением атаки. Ребята молодцы, постарались, ни к кому нет вопросов. Такие матчи – это классика жанра: как бы ты ни старался, шайба то перепрыгнет, то в конёк попадёт. Такие матчи – даже лучше перед плей-офф, чем какой-то огромный разрыв. Здесь и борьба, и интрига – нужно было вытащить из себя все детали, которые наработали за сезон. В третьем периоде все молодцы – сделали и почувствовали, что мы можем вытаскивать такие игры. Осталось только, наверное, не доводить до этого в следующий раз.
Хотелось бы почаще решать исход матчей заброшенными шайбами, но рад тому, что есть. Спасибо партнёрам – хорошо в центре действовал Эмиль Галимов, связал нападающих, что от него и требовалось. Станислав Галиев увидел меня, своевременно отдал пас поперечный, оставалось только попасть в ворота. При любом своём голе я благодарен только партнёрам, их действия приводят к таким голам.
Планирует ли команда бороться за Кубок континента? Конечно, хочется побеждать, каждая победа приятна. Моё мнение – сейчас нам неважна победа в Кубке континента, нам нужно затянуть гаечки, которые ещё подшатываются, перед самым важным периодом в чемпионате. Хотелось бы ещё поздравить ветеранов с 23 февраля − крепкого здоровья, чтобы в семьях у них всё было хорошо. Спасибо им за победу!» — приводит слова Зарипова сайт «Ак Барса».
- 23 февраля 2020
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