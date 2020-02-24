Овечкин: поздравления от Малкина и Кросби многое значат, мы уважаем друг друга

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поздравления от Нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби по поводу своей 700-й шайбы в НХЛ.
«Их поздравления многое значат. Мы уважаем друг друга и радуемся чужим успехам. Если кто-то побьёт рекорд или установит какое-то достижение… это то, для чего мы играем в хоккей. До свистка мы уважаем друг друга, но как только он прозвучит, а шайба коснётся льда, всё становится иначе», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».
Овечкин стал вторым по скорости достижения отметки в 700 голов в этой лиге, для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый по этому показателю — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.
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