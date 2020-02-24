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31 сейв Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

31 сейв Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Далласа» отличились Джо Павелски и Тайлер Сегин. Автором единственной заброшенной шайбы «Чикаго» стал Доминик Кубалик.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов провёл на льду 12 минут и 53 секунды и отметился одним набранным баллом, отдав голевую передачу на Джо Павелски. Александр заработал показатель полезности «+1». Теперь на его счету 33 (15+18) очка в 55 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+11».

Видео результативной передачи Радулова на Павелски можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Игровое время другого российского нападающего «Далласа» Дениса Гурьянова составило 8 минут. Ему не удалось отметиться результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».

Антон Худобин, защищавший ворота «Далласа» на протяжении всей встречи, отразил 31 бросок из 32.

«Даллас Старз», набрав 78 очков в 62 матчах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» (62) – 12-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Павелски (А. Радулов, Янмарк) – 15:20' (5x5)   1:1 Кубалик (Кейн, Кит) – 27:06' (4x3)   2:1 Сегин (Перри, Бенн) – 36:29' (5x5)
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