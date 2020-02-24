31 сейв Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Далласа» отличились Джо Павелски и Тайлер Сегин. Автором единственной заброшенной шайбы «Чикаго» стал Доминик Кубалик.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов провёл на льду 12 минут и 53 секунды и отметился одним набранным баллом, отдав голевую передачу на Джо Павелски. Александр заработал показатель полезности «+1». Теперь на его счету 33 (15+18) очка в 55 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+11».

Видео результативной передачи Радулова на Павелски можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Игровое время другого российского нападающего «Далласа» Дениса Гурьянова составило 8 минут. Ему не удалось отметиться результативными действиями, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».

Антон Худобин, защищавший ворота «Далласа» на протяжении всей встречи, отразил 31 бросок из 32.

«Даллас Старз», набрав 78 очков в 62 матчах, занимает 3-е место в Западной конференции. «Чикаго Блэкхоукс» (62) – 12-е.