Генеральный менеджер «Вашингтона»: Ковальчук добавит гибкости атаке

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал переход в столичную команду российского нападающего Ильи Ковальчука.

«Илья — очень талантливый форвард, который, как нам кажется, придаст нашему нападению дополнительную гибкость и глубину. Он опытный игрок, который обязательно внесёт вклад в нашу атакующую игру», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.