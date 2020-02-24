Вратарь «Вашингтона» Самсонов — Ковальчуку: добро пожаловать, Мастер!

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов поприветствовал нападающего Илью Ковальчука, перешедшего в столичный клуб из «Монреаль Канадиенс».

«Добро пожаловать, Мастер», — написал Самсонов в своём «инстаграме».

«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка. В России Ковальчук выступал за московский «Спартак», казанский «Ак Барс», подмосковный «Химик» и петербургский СКА, в составе последнего форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ, помимо «Лос-Анджелеса» и «Монреаля», нападающий играл за «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».