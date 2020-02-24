Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал в «Инстаграме» переход в стан «столичных» российского нападающего Ильи Ковальчука. «Вашингтон» обменял Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» на право выбора в третьем раунде драфта.



«Добро пожаловать в команду», — написал Овечкин.

«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.



Ковальчук станет пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.