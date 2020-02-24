««Вашингтону» важен каждый цент». «Монреаль» будет платить половину зарплаты Ковальчука

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выменял российского нападающего Илью Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта. Известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн сообщил финансовые детали сделки.



«Я не шутил, когда говорил о том, что «Монреаль» будет платить 50% зарплаты Ковальчука от его минимального оклада. Это около $ 76 тыс. У «Кэпиталз» под потолком зарплат почти нет места, важен каждый цент», — написал Лебрюн в «Твиттере».



«Вашингтон» станет для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.



Ковальчук станет пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

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