Елесин сделал пять силовых приёмов в матче с «Детройтом». Он хитует чаще Лучича

Все русские дебютанты НХЛ этого сезона. Как стартовали и чего ждать дальше

Шестёркин уже первый номер «Рейнджерс», а Гусев – лучший ассистент «Нью-Джерси». Сыграл даже Чибисов за «Виннипег».