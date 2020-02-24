Елесин сделал пять силовых приёмов в матче с «Детройтом». Он хитует чаще Лучича
Защитник клуба «Калгари Флэймз» Александр Елесин сделал пять силовых приёмов во встрече с «Детройт Ред Уингз» (4:2). На его счету половина от всех силовых приёмов его команды в матче.
Всего за четыре матча у Елесина 13 силовых приёмов. На том же временном отрезке самый хитующий игрок «Калгари» Милан Лучич применил только 11 силовых приёмов.
За четыре матча в Национальной хоккейной лиге Елесин очков не набрал, заработав показатель полезности «0» и ни разу не получив удаления.
В текущем регулярном чемпионате АХЛ Елесин провёл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник ранее дважды поднимался в основной состав «Флеймз», но попал в заявку на матчи только с третьего раза.
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