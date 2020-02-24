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«Детройт» обменял Грина в «Эдмонтон» на травмированного Бродзяка

«Детройт» обменял Грина в «Эдмонтон» на травмированного Бродзяка
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен. Состав «нефтяников» пополнил 34-летний защитник Майк Грин, в обратном направлении отправился 35-летний нападающий и право выбора в четвёртом раунде драфта. «Детройт» продолжит выплачивать половину зарплаты Грина.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Грин принял участие в 48 встречах, записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности "-32" и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч.

Бродзяк пропускает текущий сезон из-за травмы спины. Его контракт с зарплатой в $ 1,15 млн в год будет действовать до окончания чемпионата-2019/2020.

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