«Детройт» обменял Грина в «Эдмонтон» на травмированного Бродзяка
Клубы Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен. Состав «нефтяников» пополнил 34-летний защитник Майк Грин, в обратном направлении отправился 35-летний нападающий и право выбора в четвёртом раунде драфта. «Детройт» продолжит выплачивать половину зарплаты Грина.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Грин принял участие в 48 встречах, записав на свой счёт 11 (3+8) баллов при показателе полезности "-32" и 32 минутах штрафного времени. В среднем опытный защитник проводил на площадке 21 минуту за матч.
Бродзяк пропускает текущий сезон из-за травмы спины. Его контракт с зарплатой в $ 1,15 млн в год будет действовать до окончания чемпионата-2019/2020.
Закрытие трансферного окна в НХЛ. Ковальчук перешёл в «Вашингтон»! LIVE
Все подробности дедлайна и рассказ о сделках с участием россиян.
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
08:59
-
08:52
-
08:41
-
08:30
-
08:23
-
08:08
-
08:00
-
07:16
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
04:20
-
03:41
-
01:53
-
01:37
-
00:08
- 23 февраля 2020
-
23:56
-
23:36
-
23:14
-
23:00
-
22:38
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
21:52
-
21:36
-
21:27
-
21:21
-
21:16
-
21:01
-
20:47
-
20:43
-
20:33
-
20:30
-
20:13
Партнерский контент