The Athletic: не стоит сбрасывать со счетов близкие отношения Ковальчука и Овечкина

Обозреватель североамериканского издания The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал причины, по которым «Вашингтон Кэпиталз» решился на приобретение нападающего «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.



«Причина покупки Ковальчука «Вашингтоном» проста. Команде был нужен нападающий, который бы помогал первой шестёрке форвардов, от которой ждут большей результативности. У Ковальчука в нынешнем сезоне 9 голов и 13 передач в 39 матчах, так что он всё ещё может набирать очки в правильных ситуациях.



Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов близкие отношения Ковальчука и Овечкина. В начале декабря «Вашингтон» играл в Лос-Анджелесе, и после матча Овечкин, Кузнецов и Ковальчук долго говорили друг с другом в коридоре между раздевалками. А позже Овечкин опубликовал фотографию, где он делится бутылкой вина с Ковальчуком во время каникул», — отметил Эль-Башир.

Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли Никто не верил, но это оказалось правдой. В «столичных» теперь пять россиян!