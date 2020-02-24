Свитер Овечкина с номером Коби Брайанта продали на аукционе за $ 9 тыс.

Свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, посвящённый погибшему пятикратному чемпиону НБА Кобе Брайанту, был продан на аукционе за $ 9150, сообщается на сайте handbid.com. Стартовая цена лота была $ 300.



26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».



После гибели Брайанта Овечкин надел на предматчевую разминку свитер с 24-м номером, под которым Кобе играл в «Лейкерс». Хоккеист оставил на свитере автограф, после чего тот был выставлен на аукцион. Средства с продажи будут направлены в фонд помощи семье Брайанта.

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