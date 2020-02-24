Агент Ковальчука: с переходом в «Вашингтон» Илья стал ближе к своей цели

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Ильи Ковальчука в России, прокомментировал обмен нападающего из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».



«Считаю, что с переходом Ковальчука в «Вашингтон» Илья стал ближе к своей цели. Хочу пожелать Илье и его новой команде удачи в розыгрыше Кубка Стэнли и повторения позапрошлогоднего успеха. Игра в одной команде с Овечкиным? Естественно, они с Александром давние друзья, и это здорово, что теперь два звёздных российских форварда выступают за один клуб НХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



«Вашингтон» стал для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

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