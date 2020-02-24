Гулитти: теперь у «Вашингтона» есть своя версия «Русской пятёрки»

Известный североамериканский журналист Том Гулитти прокомментировал обмен российского нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, «столичные» отдали за Ковальчука право выбора в третьем раунде следующего драфта.



«Теперь у „Вашингтона“ есть своя версия „Русской пятёрки“: Овечкин, Ковальчук, Кузнецов, Орлов и Самсонов», — написал журналист в «Твиттере».



«Вашингтон» стал для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.

Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли Никто не верил, но это оказалось правдой. В «столичных» теперь пять россиян!