«Амур» — «Нефтехимик»: Волгин получил «5+20» за колющий удар

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Алексей Волгин получил штраф «5+20» в третьем периоде встречи с хабаровским «Амуром». Игрок получил удаление до конца встречи за колющий удар клюшкой, который он нанёс нападающему «тигров» Данилу Файзуллину.

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