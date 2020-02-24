«Амур» — «Нефтехимик»: Волгин получил «5+20» за колющий удар
Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Алексей Волгин получил штраф «5+20» в третьем периоде встречи с хабаровским «Амуром». Игрок получил удаление до конца встречи за колющий удар клюшкой, который он нанёс нападающему «тигров» Данилу Файзуллину.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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