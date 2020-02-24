Коварж, пропустивший месяц из-за травмы, поехал с «Автомобилистом» на выезд

Екатеринбургский «Автомобилист» отправился на свой заключительный выезд в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020. Вместе с командой отправился вратарь Якуб Коварж, из-за травмы не игравший с 25 января.



На выезд отправились:



вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Леонид Фомин;



защитники: Максим Березин, Рафаэль Батыршин, Михаил Мамкин, Александр Севостьянов, Ефим Гуркин, Никита Трямкин, Даниил Валитов, Алексей Василевский;



нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Илья Овчинников, Артем Гареев, Евгений Мозер.



Денис Бодров и Анатолий Голышев остались в Екатеринбурге восстанавливаться после повреждений.