«Амур» проиграл «Нефтехимику» и потерял шансы на плей-офф

Хабаровский «Амур» на домашней арене проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вчера «Амур» проиграл «Нефтехимику» со счётом 0:8. Поражение поставило крест на надеждах «Амура» принять участие в плей-офф.



Гости открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.