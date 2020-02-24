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«Амур» проиграл «Нефтехимику» и потерял шансы на плей-офф

«Амур» проиграл «Нефтехимику» и потерял шансы на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» на домашней арене проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вчера «Амур» проиграл «Нефтехимику» со счётом 0:8. Поражение поставило крест на надеждах «Амура» принять участие в плей-офф.

Гости открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митчелл (Брынцев) – 06:21' (5x5)   1:1 Йордан (Зогорна, Файзуллин) – 47:07' (5x4)   2:1 Рассказов (Васильев, Витасек) – 50:42' (5x5)   2:2 Рясенский (Куликов, Хафизов) – 56:53' (5x5)   2:3 Уайт – 60:33' (бул)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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