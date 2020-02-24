Федотов, Токранов, Галиев и Марченко – лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов двадцать второй недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Иван Федотов («Трактор»), одержавший победы в двух из трёх матчей недели. «Сухари» во встречах с «Сибирью» и «Адмиралом» стали для Федотова, соответственно, вторым и третьим в сезоне. Голкипер челябинского клуба отразил 98,80% бросков
Лучшим защитником признан Василий Токранов (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх матчах недели и отметившийся в них тремя результативными передачами. Защитник клуба из Санкт-Петербурга завершил все матчи с положительным показателем полезности.
Лучшим нападающим признан Станислав Галиев («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх матчей и набравший в них 7 (2+5) очков. Форвард казанского клуба набирал очки во всех играх и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности.
Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Марченко (СКА), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах недели и набравший в них 5 (3+2) очка при показателе полезности "+2".
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