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«Быть кумиром — это хорошо». Овечкин ответил на вопросы после 700-й шайбы в НХЛ

«Быть кумиром — это хорошо». Овечкин ответил на вопросы после 700-й шайбы в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал достижение отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге и ответил на другие вопросы после достижения юбилейной отметки.

«Быть кумиром — это хорошо. У меня самого были кумиры, я стремился быть на них похожим. Это хорошо, если родители и тренеры ставят кому-то меня в пример. У меня тоже был нелёгкий путь, здесь не бывает другого. Пот, кровь и работа.

Моё отношение к жизни поменялось после того, как у меня появились жена Настя и сын Серёжа. Семейная жизнь — это совсем другое.

Как я поменялся за последние годы? Наверное, тут лучше жену спросить. Мне кажется, я остался тем же, кем и был", — рассказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Предполагают, что если бы Овечкин играл за «Эдмонтон» в 1980-х, то забил бы более тысячи голов.
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