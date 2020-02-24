«Быть кумиром — это хорошо». Овечкин ответил на вопросы после 700-й шайбы в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал достижение отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге и ответил на другие вопросы после достижения юбилейной отметки.



«Быть кумиром — это хорошо. У меня самого были кумиры, я стремился быть на них похожим. Это хорошо, если родители и тренеры ставят кому-то меня в пример. У меня тоже был нелёгкий путь, здесь не бывает другого. Пот, кровь и работа.



Моё отношение к жизни поменялось после того, как у меня появились жена Настя и сын Серёжа. Семейная жизнь — это совсем другое.



Как я поменялся за последние годы? Наверное, тут лучше жену спросить. Мне кажется, я остался тем же, кем и был", — рассказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.