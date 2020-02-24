Скабелка: «Барыс» провёл только одну тренировку этим составом, ребята сыграли на кураже

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с «Адмиралом» из Владивостока (3:1).
«Ребята молодцы. Мы этим составом провели одну тренировку только. Мы вчера задержались с рейса и отменили одну тренировку. Но ребята сыграли с удовольствием, сыграли на кураже, неплохо двигались. Хорошее начало было, первый период мы здорово сыграли. Во втором, как мы и ждали, «Адмирал» добавил, пошёл вперёд. Но у нас тоже были моменты, и гол этот отменённый… В целом могу ребят поблагодарить. Молодцы они, неплохо себя проявили. Были те, кто первый матч сыграл в КХЛ. Для них это тоже, думаю, важно – посмотреть, что это такое. Конечно, мы довольны, что взяли два очка», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».
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