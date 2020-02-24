«Каролина» продала 3200 футболок с фамилией водителя, выигравшего дебютный матч в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» активно продаёт мерч в честь водителя лёдозаливочной машины Дэвида Эйрса, который стал экстренным голкипером «ураганов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).
В продажу поступили специальные футболки, которых, как сообщается, продано уже 3200 штук.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить играть. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «Замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.
1 февраля этого года Дэвид уже был экстренным вратарём в «Шарлотт Чеккерс» (фарм-клуб «ураганов») в матче с «Торонто Марлиз». Правда, тогда ему не пришлось выходить на лёд. В сезоне-2014/2015 Дэвид провёл восемь матчей в канадской любительской лиге из четырёх команд.
- 24 февраля 2020
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