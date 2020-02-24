Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» продала 3200 футболок с фамилией водителя, выигравшего дебютный матч в НХЛ

«Каролина» продала 3200 футболок с фамилией водителя, выигравшего дебютный матч в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» активно продаёт мерч в честь водителя лёдозаливочной машины Дэвида Эйрса, который стал экстренным голкипером «ураганов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

В продажу поступили специальные футболки, которых, как сообщается, продано уже 3200 штук.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить играть. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «Замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.

1 февраля этого года Дэвид уже был экстренным вратарём в «Шарлотт Чеккерс» (фарм-клуб «ураганов») в матче с «Торонто Марлиз». Правда, тогда ему не пришлось выходить на лёд. В сезоне-2014/2015 Дэвид провёл восемь матчей в канадской любительской лиге из четырёх команд.

Как во сне! 42-летний водитель «Замбони» Эйрс стал вратарём в матче НХЛ и выиграл его
У «Каролины» травмировались оба голкипера. Пришлось дать форму работнику арены. Получилась голливудская история.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020