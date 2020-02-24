«Нефтехимик» вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Ак Барсом»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирске потерпел поражение от рижского «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику».
В первом раунде подопечные Вячеслава Буцаева встретятся с казанским «Ак Барсом», выигравшим Восточную конференцию.
Сегодня «Нефтехимик» обыграл «Амур» — 3:2 ОТ. «Волки» открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.
- 24 февраля 2020
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:21
-
13:58
-
13:45
-
13:38
-
13:10
-
12:50
-
12:32
-
12:26
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:07
-
09:53
-
09:38
-
09:26
-
09:15
-
09:10
-
08:59
-
08:52
-
08:41
-
08:30
-
08:23
-
08:08