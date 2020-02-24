«Нефтехимик» вышел в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Ак Барсом»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирске потерпел поражение от рижского «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику».



В первом раунде подопечные Вячеслава Буцаева встретятся с казанским «Ак Барсом», выигравшим Восточную конференцию.



Сегодня «Нефтехимик» обыграл «Амур» — 3:2 ОТ. «Волки» открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Зак Митчелл. Подопечным Александра Гулявцева удалось отыграться на 48-й минуте, удачный бросок в актив записал защитник Михал Йордан. Вскоре «Амур» вышел вперёд усилиями форварда Кирилла Рассказова. Вскоре счёт вновь стал равным, гол забил защитник Евгений Рясенский. Встреча перешла в овертайм, где назначенный буллит в ворота хозяев реализовал Мэтт Уайт.

«Амур» проиграл «Нефтехимику» и потерял шансы на плей-офф