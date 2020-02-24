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Стали известны все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции

Стали известны все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

Китайский «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирске потерпел поражение от рижского «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику».

Таким образом, определились все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции:

«Ак Барс» (Казань);
«Барыс» (Нур-Султан);
«Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург);
«Сибирь» (Новосибирск);
«Салават Юлаев» (Уфа);
«Металлург» (Магнитогорск);
«Нефтехимик» (Нижнекамск).

От Запада определились семь участников:

ЦСКА (Москва);
СКА (Санкт-Петербург);
«Йокерит» (Хельсинки);
«Динамо» (Москва);
«Спартак» (Москва);
«Локомотив» (Ярославль);
«Витязь» (Подольск).

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