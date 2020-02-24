Стали известны все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции

Китайский «Куньлунь Ред Стар» в Новосибирске потерпел поражение от рижского «Динамо» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После поражения «драконы» потеряли шансы на участие плей-офф, уступив последнюю путёвку в Кубок Гагарина нижнекамскому «Нефтехимику».



Таким образом, определились все участники Кубка Гагарина от Восточной конференции:



«Ак Барс» (Казань);

«Барыс» (Нур-Султан);

«Авангард» (Омск);

«Автомобилист» (Екатеринбург);

«Сибирь» (Новосибирск);

«Салават Юлаев» (Уфа);

«Металлург» (Магнитогорск);

«Нефтехимик» (Нижнекамск).



От Запада определились семь участников:



ЦСКА (Москва);

СКА (Санкт-Петербург);

«Йокерит» (Хельсинки);

«Динамо» (Москва);

«Спартак» (Москва);

«Локомотив» (Ярославль);

«Витязь» (Подольск).