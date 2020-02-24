Глазачев: хочется извиниться перед болельщиками «Адмирала». Они такого не заслужили

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Барысом» (1:3).



«Тяжело сказать, когда два броска от синей линии – два гола. Тут с чем связано? С невнимательностью. Ловить на себя нужно с самого начала. Удача где-то отвернулась. Наверное, не заслужили. Трудно сказать, тяжело какие-то выводы сейчас делать. Наверное, где-то недонастроились, зная, что состав такой приезжает. Хотя и знали, что как раз этим ребятам есть что доказывать, есть куда стремиться. Чуть-чуть где-то опять не хватило.



Мы чуть-чуть оказались не готовы к тому, что при перехвате шайбы четвёртый, а то и пятый игрок будет подключаться… Мы пошли в давление опрометчиво и оказались не готовы к такому быстрому переходу из обороны в атаку. Хотя нас предупреждали, что так будет. Но, опять же, получили первые голы не с таких контратак. Первые два гола – это какая-то нелепая случайность. Трудно что-то сказать после таких игр… Хочется извиниться перед болельщиками. Они не заслужили такого», — цитирует игрока официальный сайт клуба.