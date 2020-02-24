Осипов: «Куньлунь» — команда без дома? Дом там, где мы

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Денис Осипов прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:2), которое лишило его команду шансов на попадание в плей-офф.



«Эмоции после игры? Никакие. Проиграли и не попали в плей-офф. Подготовка была несколько смазана, потому что мы играем всё-таки не дома. Свои, внутренние дела. Тяжело вот так скитаться, мы на это не сваливаем, но что есть — то есть. На сезон ставилась задача попасть в плей-офф, мы её не выполнили, поэтому сезон получился неудовлетворительным. Но тренер сказал после матча, что мы строим здание, которое сразу не строиться. Так что в следующем году должны выступить лучше



Были свои взлёты, это-то и обидно. Буквально два месяца назад могли доставать «Авангард» в турнирной таблице, а проиграли, в итоге, не таким сильным соперникам. Получается, действительно, в КХЛ нет слабых команд, тем более, что в этом сезоне такая борьба, какой давно не было.



Насколько тяжело оставаться в ситуации, когда у команды нет дома? Дом там, где мы. Что поделать, мы подстраиваемся под обстоятельства», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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