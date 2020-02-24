Салак: хочу ли я остаться в КХЛ? Это вопрос не ко мне, дайте мне контракт

Голкипер рижского «Динамо» Александр Салак прокомментировал выездную победу в Новосибирске над «Куньлунь Ред Стар» (2:1).
«Я хочу сказать спасибо всем, кто пришёл на матч в Новосибирске. Нас поддерживали как в Риге! Видел на трибунах плакаты со мной. Здесь у меня много друзей, народ супердобрый. Всегда рад приезжать в Новосибирск, я в восторге. У меня здесь дочка родилась, она настоящая русская. Я так нервничал… Круг почёта с Гимаевым заранее не планировали. Просто были рады победе, решили уже на льду. Скучаю по здешним болельщикам. Мотивацию на последние матчи сезона ищем в том, что играем за фамилию на форме. Не хотим всем проигрывать. Мы тоже мужчины.
Хочу ли остаться на следующий сезон в КХЛ? Дайте мне контракт какой-нибудь. Я очень рад, что КХЛ развивается с каждым годом. Я был бы рад остаться, но это вопрос не ко мне. Генменеджера «Сибири» Фастовского спрашивают, когда он вернёт Салака? Я последний год в «Сибири» отыграл не очень. Я понимаю, как хоккей идёт, и люблю игру. Понятно, что есть спад. Стараюсь играть, иногда хорошо, иногда — не очень», — передаёт слова Салака корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 24 февраля 2020
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