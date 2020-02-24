«Оттава» до дедлайна планирует обменять Наместникова или Энниса

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» до закрытия трансферного окна готов обменять российского нападающего Владислава Наместникова или канадского вингера Тайлер Энниса. Об этом сообщил журналист Брюс Гарриоч в «Твиттере».



«Контракты вингеров Тайлера Энниса и Владислава Наместникова по-прежнему остаются на столе у руководства «Оттавы». К ним был достаточно значительный интерес в недавнее время. Ожидается, что один из них или, возможно, оба будут обменены сегодня», — написал Гарриоч.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. За карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».