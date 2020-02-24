Каменский: Ковальчук был выбран в «Вашингтон» не просто так, это не лотерея

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский прокомментировал переход Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».



«Вашингтон» — хорошая команда, у Ильи есть шанс поиграть в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли. Думаю, для него возможность попасть в Тройной золотой клуб была основной мотивацией. Он хочет выигрывать. Это вполне реально, думаю, они будут бороться за Кубок Стэнли.



Руководство клуба наверняка знало, на какую роль брать Ковальчука, он был выбран не просто так, это не лотерея. Они знают, как его использовать. Потом, он уже играл в финале Кубка Стэнли, знает, как играть в плей-офф. Он может забить и решить исход матча», — приводит слова Каменского ТАСС.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.