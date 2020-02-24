«Оттава» обменяла Наместникова в «Колорадо» на четвёртый раунд драфта

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо Эвеланш» на право выбора в четвёртом раунде драфта. Об этом сообщил журналист Боб Маккензи в «Твиттере».
Наместников обменян за сезон уже второй раз. Россиянин начинал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что вместе с Наместниковым может быть обменян вингер Тайлер Эннис.
В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. За карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».
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