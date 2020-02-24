Агент Наместникова: «Колорадо» хотел заполучить Влада ещё в прошлом сезоне

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего Владислава Наместникова в НХЛ, прокомментировал обмен своего клиента из «Оттавы Сенаторз» в «Колорадо Эвеланш». Стоит отметить, что контракт Наместникова заканчивается после этого сезона. Форвард выйдет на рынок неограниченно свободных агентов.

«Конечно, Влад доволен этим обменом. Уверен, всё будет хорошо. «Колорадо» хотел заполучить его ещё в прошлом сезоне, но тогда не вышло. В «Эвеланш» знают Наместникова, давно за ним следили. Влад – универсал, который может играть в центре, слева и справа. Наместников отлично играет в меньшинстве, у него есть опыт игры со звёздами НХЛ – Кучеровым и Стэмкосом. Вместе с «Колорадо» он может побороться за Кубок Стэнли», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-5" и 35 минутах штрафного времени. За карьеру в Национальной хоккейной лиге нападающий принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5».