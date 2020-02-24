Нейт Томпсон стал игроком «Филадельфии», «Монреаль» обменял его на пятый раунд драфта

Перед закрытием трансферного окна в НХЛ «Монреаль Канадиенс» обменял нападающего Нейта Томпсона в «Филадельфию Флайерз». «Лётчики» отдали за игрока право выбора в пятом раунде драфта, сообщает журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Томпсон провёл за «Монреаль Канадиенс» 63 игры, в которых забросил 4 шайбы, отдал 10 результативных передач, заработал 21 минуту штрафа при показателе полезности "-2".
Всего на счету Нейта 760 игр в НХЛ. За карьеру он набрал 155 (62+93) очков, заработал 357 минут штрафного времени. Его показатель полезности — "-57".
«Филадельфия» (77 очков) занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» (66) расположился на 13-й строчке.
- 24 февраля 2020
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