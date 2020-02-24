Ковальчук: у «Монреаля» были и другие предложения, клуб предоставил выбор мне

Российский нападающий Илья Ковальчук, который накануне стал игроком «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что у «Монреаль Канадиенс» были и другие предложения по его обмену.
«Бержевен спросил меня, куда я хочу перейти. У «Монреаля» были и более заманчивые предложения по мне, но я выбрал «Вашингтон». Ценю, что Бержевен всё сделал именно так. Я выбирал между «Вашингтоном» и «Бостоном»? Думаю, вы напутали команды», — сказал Ковальчук во время прощальной пресс-конференции в «Монреале».
«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
Ковальчук стал пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.
- 24 февраля 2020
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