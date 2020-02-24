Патрик Марло перешёл из «Сан-Хосе» в «Питтсбург»
Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обменял нападающего Патрика Марло в «Питтсбург Пингвинз» на право выбора в третьем раунде драфта.
Этот драфт-пик перенесётся на второй раунд, если «пингвины» выиграют Кубок Стэнли.
В этом сезоне Марло стал первым игроком в истории «Сан-Хосе», набравшим 1100 очков за клуб.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Марло провёл за «Шаркс» 58 матчей, в них он набрал 20 (10+10) очков, заработал 12 минут штрафа при показателе полезности «-5».
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
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