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«Анахайм» обменял Дерека Гранта в «Филадельфию»

«Анахайм» обменял Дерека Гранта в «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

Перед закрытием трансферного окна в НХЛ «Анахайм Дакс» обменял нападающего Дерека Гранта в «Филадельфию Флайерз». «Утки» получили молодого форварда Кайла Крискуоло и выбор в четвёртом раунде драфта-2020. Об этом сообщила пресс-служба «Филадельфии».

Грант в нынешнем розыгрыше Национальной хоккейной лиги провёл за «Анахайм» 49 матчей. Он забросил 14 шайб, отдал 6 результативных передач и заработал 28 минут штрафа при показателе полезности «–1».

Крискуоло этот сезон проводил в AHL. Он отыграл 40 матчей за «Лихай Вэлли Фантомс». В этих встречах Кайл забросил 8 шайб, отдал 16 результативных передач и заработал 14 минут штрафа при показателе полезности «+12».

«Филадельфия» (77 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» (56) расположился на 14-й строчке на Западе.

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