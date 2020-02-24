«Детройт» обменял Атанасиу в «Коламбус», в нынешнем сезоне у игрока — «–45»

«Детройт Ред Уингз» после обмена Майка Грина в «Эдмонтон Ойлерз» решил избавиться ещё от одного игрока. Стив Айзерман в обмен на драфт-пик отпустил из «красных крыльев» канадского нападающего Андреаса Атанасиу в «Коламбус Блю Джекетс».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Атанасиу сыграл за «Детройт» в 46 матчах. Он забросил 10 шайб, отдал 14 результативных передач и заработал 26 минут штрафного времени. При этом у игрока катастрофический показатель полезности — «–45».
Атанасиу в 2013 году подписал трёхлетний контракт новичка с «Детройт Ред Уингз», который выбрал его на драфте НХЛ — 2012 в четвёртом раунде под общим 110-м номером. 15 апреля 2014 года Андреас дебютировал за фарм-клуб «красных крыльев», команду «Гранд-Рапидс Гриффинс».
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