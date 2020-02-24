«Нэшвилл» подписал новое соглашение с Гримальди

Официальный сайт «Нэшвилл Предаторз» проинформировал о продлении контракта с форвардом Рокко Гримальди.

Новое соглашение рассчитано на два года.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Гримальди провёл 58 матчей и набрал 30 (10+20) очков.

Ранее стало известно, что клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторз» совершили обмен. Состав «Торонто» пополнил нападающий Миикка Саломяки, в обратном направлении отправился защитник Бен Харпур.

В нынешнем сезоне 26-летний Саломяки сыграл всего пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу. В 41 матче регулярного чемпионата АХЛ финн набрал 15 (5+10) очков при показателе полезности «+16».

25-летний Харпур перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье, став участником сделки по обмену в «Оттаву Сенаторз» Никиты Зайцева. Канадский защитник так и не дебютировал за «Мэйпл Лифс», сыграв в нынешнем сезоне 33 матча в АХЛ, где набрал 11 (1+10) очков при полезности «+10».