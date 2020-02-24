Лундквист: обсуждать своё будущее и роль в «Рейнджерс» буду летом, а не сейчас

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист заявил, что летом у него состоится разговор с руководством клуба по поводу его дальнейшего пребывания в команде.

«Знаю, что летом мы сядем с руководством «Рейнджерс», чтобы обсудить мою роль и моё будущее в команде, а сейчас я сосредоточен на тренировочном процессе. Мне нужно во всём поддерживать парней в раздевалке и быть готовым сыграть при необходимости.

Я был очень открыт в общении с руководством в течение двух лет, на протяжении которых длится вся эта ситуация. Если наступит такой день, когда в клубе почувствуют, что я стал плохим решением, тогда давайте поговорим об этом и будем честны. Я знаю, что мы собираемся встретиться после завершения сезона. Не сейчас», — сказал Лундквист в беседе с североамериканскими журналистами.