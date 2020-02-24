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Вратарь «Колорадо» Францоуз стал первой звездой недели в НХЛ

Вратарь «Колорадо» Францоуз стал первой звездой недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт НХЛ объявил имена лучших хоккеистов минувшей недели.

Третьей звездой признан форвард «Калгари» Эндрю Манжипан. Хоккеист набрал 6 (5+1) очков в трёх встречах.

Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, в активе которого 8 (3+5) баллов в трёх матчах.

Первой звездой стал вратарь «Колорадо» Павел Францоуз. Голкипер помог команде одержать три победы в четырёх матчах, пропуская в среднем 1,46 шайбы и отражая 94,1% бросков.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» обменял российского нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо Эвеланш» на право выбора в четвёртом раунде драфта. Наместников обменён за сезон уже второй раз. Россиянин начинал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Колорадо» с минимальным счётом обыграл «Анахайм»
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