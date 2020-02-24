Пажо, перешедший из «Оттавы», подписал с «Айлендерс» новый контракт на 6 лет и $ 30 млн

Новичок «Нью-Йорк Айлендерс», центральный нападающий Жан-Габриель Пажо заключил с клубом новый контракт на шесть сезонов, сообщает официальный сайт «островитян». Зарплата форварда составит $ 5 млн в год. Контракт предусматривает полный запрет на обмен в первые два сезона и частичный — в остальные.

Пажо был обменян в «Айлендерс» из «Оттавы Сенаторз» сегодня, 24 февраля. «Островитяне» отдали за него три драфт-пика: право выбора в первом и втором раундах в 2020 году и в третьем — в 2022-м.



На драфте НХЛ — 2011 Пажо был выбран родной «Оттавой» в четвёртом раунде под общим 96-м номером. Начал свою профессиональную карьеру в фарм-клубе «Бингхэмтон Сенаторс», где забил 7 голов и набрал 29 очков в 69 играх сезона-2012/2013. 10 апреля 2013 года был вызван в главную команду и уже 12 апреля забросил дебютную шайбу в ворота Мартина Бродо и «Нью-Джерси Девилз».

«Оттава» обменяла Пажо в «Айлендерс» на три пика драфта