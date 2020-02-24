«Оттава» обменяла Энниса в «Эдмонтон» на пятый раунд драфта — 2021

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» перед закрытием трансферного окна обменял канадского вингера Тайлера Энниса в «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Горд Миллер в «Твиттере».



Взамен «сенаторы» получат право выбора в пятом раунде драфта 2021 года.



В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Оттаву» в 61 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «-5». В его пассиве 16 минут штрафа.



Ранее «Оттава» рассталась с российским форвардом Владиславом Наместниковым. Нападающего обменяли в «Колорадо Эвеланш» на право выбора в четвёртом раунде драфта. Наместников сменил клуб второй раз за сезон. Россиянин начинал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

