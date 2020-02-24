Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» обменяла Энниса в «Эдмонтон» на пятый раунд драфта — 2021

«Оттава» обменяла Энниса в «Эдмонтон» на пятый раунд драфта — 2021
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» перед закрытием трансферного окна обменял канадского вингера Тайлера Энниса в «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщил журналист Горд Миллер в «Твиттере».

Взамен «сенаторы» получат право выбора в пятом раунде драфта 2021 года.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Оттаву» в 61 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «-5». В его пассиве 16 минут штрафа.

Ранее «Оттава» рассталась с российским форвардом Владиславом Наместниковым. Нападающего обменяли в «Колорадо Эвеланш» на право выбора в четвёртом раунде драфта. Наместников сменил клуб второй раз за сезон. Россиянин начинал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020