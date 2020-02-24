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Жена Овечкина беременна во второй раз

Жена Овечкина беременна во второй раз
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщила о своей беременности.

«Мы очень тебя ждём», — написала Шубская в «Инстаграме».

Ранее у пары родился мальчик. Родители назвали ребёнка Сергеем.

Овечкин несколько дней назад добрался до отметки в 700 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Александр приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

Запись можно посмотреть на странице Шубской в «Инстаграме».

Как менялась внешность Овечкина с каждым сезоном в НХЛ. Видео
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