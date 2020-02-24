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«Калгари» выменял двух защитников у «Чикаго» и «Лос-Анджелеса»

«Калгари» выменял двух защитников у «Чикаго» и «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ 0

Перед закрытием трансферного окна в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные обмены. «Чикаго Блэкхоукс» расстался с игроком обороны Эриком Густафссоном, он едет в «Калгари Флэймз». В обмен «ястребы» получат право условного выбора на драфте.

Перед трейдом шведа «Калгари» выменяли из «Лос-Анджелес Кингз» ещё одного игрока обороны — Дерека Форборта. «Флэймз» отдали за него право выбора в четвёртом раунде драфта.

Густафссон провёл в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 59 матчей. Он забросил 6 шайб, отдал 20 результативных передач и заработал 25 минут штрафного времени при показателе полезности «–8».

Форбот сыграл лишь 13 матчей за основную команду «Лас-Анджелеса» в нынешнем сезоне. Защитник набрал 1 (1+0) очко, заработал 4 минуты штрафного времени при показателе полезности «–4».

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