«Калгари» выменял двух защитников у «Чикаго» и «Лос-Анджелеса»

Перед закрытием трансферного окна в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные обмены. «Чикаго Блэкхоукс» расстался с игроком обороны Эриком Густафссоном, он едет в «Калгари Флэймз». В обмен «ястребы» получат право условного выбора на драфте.



Перед трейдом шведа «Калгари» выменяли из «Лос-Анджелес Кингз» ещё одного игрока обороны — Дерека Форборта. «Флэймз» отдали за него право выбора в четвёртом раунде драфта.



Густафссон провёл в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 59 матчей. Он забросил 6 шайб, отдал 20 результативных передач и заработал 25 минут штрафного времени при показателе полезности «–8».



Форбот сыграл лишь 13 матчей за основную команду «Лас-Анджелеса» в нынешнем сезоне. Защитник набрал 1 (1+0) очко, заработал 4 минуты штрафного времени при показателе полезности «–4».