«Калгари» выменял двух защитников у «Чикаго» и «Лос-Анджелеса»

Перед закрытием трансферного окна в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные обмены. «Чикаго Блэкхоукс» расстался с игроком обороны Эриком Густафссоном, он едет в «Калгари Флэймз». В обмен «ястребы» получат право условного выбора на драфте.
Перед трейдом шведа «Калгари» выменяли из «Лос-Анджелес Кингз» ещё одного игрока обороны — Дерека Форборта. «Флэймз» отдали за него право выбора в четвёртом раунде драфта.
Густафссон провёл в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 59 матчей. Он забросил 6 шайб, отдал 20 результативных передач и заработал 25 минут штрафного времени при показателе полезности «–8».
Форбот сыграл лишь 13 матчей за основную команду «Лас-Анджелеса» в нынешнем сезоне. Защитник набрал 1 (1+0) очко, заработал 4 минуты штрафного времени при показателе полезности «–4».
- 24 февраля 2020
-
23:37
-
23:33
-
23:09
-
23:07
-
22:57
-
22:54
-
22:38
-
22:33
-
22:22
-
22:01
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:14
-
21:07
-
20:52
-
20:49
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:08
-
20:06
-
19:59
-
19:32
-
19:21
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:34
-
18:07
-
17:47
-
17:41
-
17:19
-
17:01
-
16:51