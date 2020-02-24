Шей будет выступать за «Каролину»

Защитник Брэди Шей перешёл в «Каролину Харрикейнз», сообщил в «Твиттере» инсайдер Боб Маккензи.
«Рейнджерс» получили выбор в первом раунде драфта в качестве компенсации.
Напомним, ранее «Флорида Пантерз» обменял центрфорварда Винсента Трочека в «Каролину». Трочек отыграл за «Флориду» в нынешнем сезоне 55 матчей, в которых набрал 36 (10+26) очков, заработал 33 минуты штрафа при показателе полезности «–3».
Перед закрытием трансферного окна в НХЛ «Каролина» достигла также договорённости с «Нью-Джерси Дэвилз» относительно обмена защитника Сами Ватанена. 28-летний финский хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он записал в актив 23 (5+18) очка при показателе полезности «–12». Соглашение Ватанена, с зарплатой $ 4,8 млн, истекает в конце сезона. Финн пропустил последние несколько недель из-за травмы ноги.
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